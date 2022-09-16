تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لمستنفدى الرغبات

كتب محمد صبحى

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة إتاحة باب تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المستنفدين والمتخلفين عن تسجيل الرغبات خلال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق

ويقصد بالطلاب المستنفدين الرغبات ، الذين سجلوا رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة .

وكان مكتب التنسيق أعلن أنه استنفد عدد (3606) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1732) طالب وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.