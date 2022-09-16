تموين بورسعيد: 7 جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة

بورسعيد - محمد فرج

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن هناك مجهودات مبذولة لتوفير السلع الغذائية بمجمعات الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أضاف وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى خلال تصريحات خاصة لـ "ليوم السابع"، لدينا 9 مجمعات تابعة للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة و7 فروع للجمعيات الإستهلاكية و4 منافذ لبيع اللحوم من خلال مشروع تربية الماشية بالمحافظة فضلاً عن 34 جمعية فئوية توفر السلع الغذائية من الإتحاد التعاونى الإستهلاكى بأسعار تنافسية.

وأكد "ثابت"، أن أسعار اللحوم البرازيلية بالمنافذ تصل 70 جنيه للكيلو الواحد كما تتراوح أسعار اللحوم البلدية من 120 إلى 130 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية تتوافر بالمجمعات الإستهلاكية وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة وبلغ سعر الأرز السائب الكيلو 12 جنية والمعبأ 15 جنيه من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حملات تموين ية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من تنفيذ القرار 66 لسنة 2022 الخاص بتسعير الأرز والإلتزام بالأسعار المنصوص عليها والتى تتمثل فى بيع الأرز السائب 12 جنيه والمعبأ 15 جنيه للكيلو الواحد.

وناشد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المحال التجارية وغيرها من منافذ البيع الإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض ومن يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع العقوبة التى تصل من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين.