اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين بورسعيد: 7 جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:19 ص
تموين بورسعيد: 7 جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن هناك مجهودات مبذولة لتوفير السلع الغذائية بمجمعات الشركة العامة  لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أضاف وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى خلال تصريحات خاصة لـ "ليوم السابع"، لدينا 9 مجمعات تابعة للشركة العامة لتجارة  السلع الغذائية بالجملة و7 فروع للجمعيات الإستهلاكية و4 منافذ لبيع اللحوم من خلال مشروع تربية الماشية بالمحافظة فضلاً عن 34 جمعية فئوية توفر السلع الغذائية من الإتحاد التعاونى الإستهلاكى بأسعار تنافسية.
 
وأكد "ثابت"،  أن أسعار  اللحوم البرازيلية بالمنافذ تصل 70 جنيه  للكيلو الواحد كما تتراوح أسعار اللحوم البلدية من 120 إلى 130 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية تتوافر بالمجمعات الإستهلاكية وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة وبلغ سعر الأرز السائب الكيلو 12 جنية والمعبأ 15 جنيه من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هناك حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من تنفيذ  القرار 66 لسنة 2022 الخاص بتسعير الأرز والإلتزام بالأسعار المنصوص عليها والتى تتمثل فى بيع الأرز السائب 12 جنيه  والمعبأ 15 جنيه للكيلو الواحد.
 
وناشد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المحال التجارية  وغيرها من منافذ البيع الإعلان  عن أسعار  بيع الأرز الأبيض ومن يخالف  قرار رئيس مجلس الوزراء يتم إتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع العقوبة التى تصل من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين.
 
ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعي
ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعي

جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (1)
 
سعر كيلو الأرز السايب 12 جنيهًا
جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (2)
جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (2)

جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (3)
جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (3)

جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة (4)
أسعار الأرز
 
 

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تموين بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

"صحة بورسعيد" تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:08 م

شحن 50 ألف طن خام الكلينكر.. وتفريغ 3 آلاف رأس ماشية فى موانئ بورسعيد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:35 م

بورسعيد جاهزة للعام الدراسى الجديد.. 3 مدارس ابتدائية جديدة منهم يابانية.. والمحافظ يؤكد محاربة الدروس الخصوصية.. وكيل التعليم: رسائل "sms" لولى الأمر بعدد أيام الغياب.. تفعيل سجل 5 سلوك فى التعليم الثانوى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:30 م

محافظ بورسعيد يتابع رضا المواطنين عن خدمات إصدار تراخيص المحال العامة الموحد

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة