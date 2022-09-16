تموين الإسكندرية: تشن حملة مكبرة وتحرر 182 محضرا للمخابز المخالفة

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة على مستوى كافة الأحياء ، وذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وضبط الأسواق.



وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له بحملات والتى ،أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر لمخابز بلدية مخالفة ،منها عدد 19محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية.



و من ناحية اخرى قامت إدارة تموين المنتزة، برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 37 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،وتحرير محضر تجميع عدد 3شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 150 كجم داخل أحد المخابز السياحية ،وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد 54 محضر عدم حمل شهادات صحية ،وتحرير عدد 22 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



و قد قامت إدارة تموين العجمى ، برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد 13 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



ونفذت إدارة تموين وسط ،برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة ،و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة ،والتي أسفرت عن تحرير عدد 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر حيازة و بيع سلع غذائية مجهولة المصدر

وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، وتحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



كذلك قامت إدارة تموين شرق, تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة, والتى أسفرت عن تحرير عدد 29 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ,وتحرير محضر لبقال تموينى مخالف, وتحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ,وتحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ,وتحرير عدد 12 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية



وشنت إدارة تموين العامرية, برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة ,والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ,وتحرير محضر لأحد المخابز ،بتصرفه فى عدد 10 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 500 كجم، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد ،وتحرير عدد 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ،وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.



وقامت إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة ،والتى أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد 3محاضر عدم حمل شهادات صحية ،وتحرير عدد 5محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة



وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك ،برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ،وتحرير عدد 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 16 محضر لعدم حمل شهادات صحية ،وتحرير عدد 17 محضرا عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين إدارة منشأتين بدون ترخيص.

وقد تم أخذ الإجراءات القانونية ،حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.