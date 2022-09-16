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تعرف على خصائص مفاعلات الضبعة النووية اﻷكثر أمان من الجيل الثالث

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:00 ص
تعرف على خصائص مفاعلات الضبعة النووية اﻷكثر أمان من الجيل الثالث محطة الضبعة
كتبت رحمة رمضان

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هناك أسباب جعلت محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات الاكثر امان على مستوى العالم، حيث  يتميز تصميم المفاعل الروسى التابع لشركة روساتوم الروسية والذى سيتم إنشاء مماثل له بالضبعة  بكافة احتياطيات الأمان التى من شأنها تقليل الآثار البيئية لأدنى مستوى من خلال التصميم المماثل لمحطة لينينغراد الروسية و فيما يلى أهم خصائص المفاعلات النووية:
 
1- أنظمة أمان مطورة.
 
2- وجود أنظمة أمان سلبية وذاتية.
 
3- وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.
 
- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم  بالخصائص الآتية :-
 
1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.
 
2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.
 
3- كفاءة حرارية عالية.
 
4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.
 
5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.
 
6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 60 عاما.
 
الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر و العالم التى سيتم بناؤها فى مدينة الضبعة فى محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالى 130 كم شمال غرب القاهرة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة



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