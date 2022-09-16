تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق نفق القطامية.. انفوجراف

كتب - محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، مما يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق )القاهرة/ العين السخنة) ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق، وذلك ابتداءً من الساعة (8) صباحاً يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة" 4 أشهر"، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ (القادم من العين السخنة تجاه القاهرة) تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة إتجاه القاهرة(كوبرى محمد فوزى).

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.