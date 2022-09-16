اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:28 م
تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط.

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ـ تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط

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اليوم السابع

حدائق القاهرة




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