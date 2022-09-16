تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط.



واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..





ـ تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط

ـ 4.7 مليون طن.. صادرات مصر الزراعية خلال 9 شهور.. »الزراعة«: قائمة أهم الصادرات تشمل الموالح والبطاطس والبصل الطازج والعنب



ـ 4 دول أوروبية تستعد ملواجهة أزمة الطاقة بالقانون واإلجراءات الإلزامية

ـ 9 مؤتمرات تنظمها »التنميةً المحلية« استعدادا لقمة المناخ



ـ "الصحة" تؤكد تراجع نسبة الإصابات بكورونا

ـ "المجتمعات العمرانية" توافق على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل







