تطهير الترع والمجارى المائية ورفع 750 طن مخلفات بالبدارى فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال تطهير الترع ، والمصارف ، ورفع المخلفات أولًا بأول من المجاري المائية بنطاق المحافظة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ، والبيئة وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع ،وتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظاً على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأرض الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزي للري خلال عدد من اللقاءات مع المهندس حاتم مختار مدير عام الإدارة المركزية للري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، لوضع خطة لتطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع والوصول إلى بيئة صحية آمنة ونظيفة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنبيه على تقديم الدعم ، والمساعدة في رفع مخلفات الترع والمصارف وإزالة نواتج التطهير ،والتراكمات باستخدام المعدات اللازمة من حفارات ،ولوادر والسيارات التابعة للوحدات المحلية والقروية لمرور المواطنين دون أية معوقات مؤكدًا على ضرورة تنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالترع بما يعود بفوائد على الصحة العامة.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ،ومدينة البداري ،إنه بناءًا علي توجيهات محافظ أسيوط بتطهير الترع والمصارف ،ورفع المخلفات قامت الوحدة المحلية برفع نواتج تطهير الترع بقرية نجوع المعادي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية حيث تم رفع 750 طن من نواتج التطهير ،وتم نقلها للأماكن المخصصة لها فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المركز وتكثيف الحملات المستمرة لرفع المخلفات ونواتج التطهير بها حفاظًا على الصالح العام.



تطهير ترع بالبداري (1)



تطهير ترع بالبداري (2)



تطهير ترع بالبداري (3)



تطهير ترع بالبداري (4)



تطهير ترع بالبداري (5)



تطهير ترع بالبداري (6)