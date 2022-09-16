ترامب طالب بمقايضة بورتوريكو بجزيرة فى الدنمارك.. كتاب جديد يكشف التفاصيل

اقترح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على مساعديه أن الولايات المتحدة يمكن أن ‏تستبدل بورتوريكو مقابل جرينلاند بالدنمارك أثناء توليه الرئاسة، وفقًا لكتاب جديد

كشف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بيتر بيكر وسوزان جلاسر من مجلة نيويوركر فى ‏كتابهما بعنوان "الانقسام: ترامب فى البيت الأبيض من 2017 إلى 2021" أن خطة ‏ترامب لشراء جرينلاند جاءت من رونالد لودر، صاحب شركة مستحضرات تجميل فى ‏نيويورك والذى كان يعرف ترامب منذ الكلية.‏

كتب بيكر أن لودر ناقش فكرة شراء جرينلاند مع ترامب منذ الأيام الأولى لرئاسته، ‏وعرض لودر العمل كقناة خلفية للتفاوض مع الدنمارك، التى تمتلك جرينلاند.‏

كشفت تقارير فى عام 2019 عن اهتمام ترامب بشراء جرينلاند، وهى منطقة دنماركية ‏تتمتع بالحكم الذاتى، وأن بعض مستشاريه دعموها بينما وصفها آخرون بأنها سحر.‏

أفاد بيكر أن جون بولتون، الذى كان يعمل مستشارًا للأمن القومى فى ذلك الوقت، وجه ‏مساعدته فيونا هيل لتشكيل فريق للنظر فى أفكار للاستحواذ على جرينلاند، يعتقد ‏بولتون أن زيادة الوجود الأمريكى فى جرينلاند أمر منطقى لمعارضة النفوذ الصينى فى ‏منطقة القطب الشمالى، لكن شرائه بشكل مباشر لم يكن ممكنًا.‏

واصل ترامب الضغط من أجل الحصول على الجزيرة، الأكبر فى العالم، مما يشير إلى أن ‏الولايات المتحدة تأخذ الأموال الفيدرالية من بورتوريكو لشراء جرينلاند أو التجارة فى ‏الجزيرتين.‏

قال ترامب فى مقابلة مع الصحفيين اثناء عملهم على الكتاب أن فكرة شراء جرينلاند ‏كانت فكرته الخاصة: "أنا أحب الخرائط. وقلت دائمًا: "انظروا إلى حجم هذا. إنه ضخم. ‏وبحسب ما ورد قال ترامب: "يجب أن يكون ذلك جزءًا من الولايات المتحدة".‏

رفض رئيس وزراء الدنمارك فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها ‏‏"سخيفة".‏

واجهت إدارة ترامب انتقادات شديدة بسبب ردها بعد أن ضرب إعصار ماريا بورتوريكو فى ‏عام 2017، حيث انتقد المسؤولون المحليون البيت الأبيض فى ذلك الوقت لبطئه فى ‏الاستجابة.‏

قال مسؤول سابق بوزارة الأمن الداخلى فى عام 2020 أن ترامب وصف بورتوريكو بأنها ‏‏"قذرة" وطلب مقايضتها بجرينلاند بعد أن زار المسؤولون الجزيرة فى أعقاب الإعصار.‏