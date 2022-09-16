ترامب: توجيه اتهامات ضدى لن يمنعنى من الترشح فى سباق البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه لا يستطيع أن يتخيل أن توجه إليه اتهامات بشأن تعامله مع الوثائق الرئاسية، أو خطة لوضع ناخبين بدلاء فى جورجيا بعد انتخابات 2020، لكن لو حدث هذا، فإنه لن يردعه عن إمكانية الترشح لسباق البيت الأبيض لعام 2024.

وقال ترامب فى تصريحات لمذيع الراديو المحافظ هيو هويت إنه لا يستطيع أن يتخيل أن توجه إليه اتهامات وأكد أنه لم يرتكب مخالفات.

وتابع، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، قائلا إنه لا يعتقد أن شعب الولايات المتحدة سيساند هذا، وكما تعرفون لو حدث شيئا مثل هذا، فلن يواجه حظرا يمنعنه من الترشح.

وقال ترامب فى المقابلة إنه لم يتورط فى أية مخطط لوضع أعضاء مجمع انتخابى بدلاء فى جورجيا من أجل قلب نتائج تصويت الولاية لصالحه على الرغم من فوز منافسه جو بايدن بفارق آلاف الأصوات، وإن كان أصر أن هذا المفهوم شائع للغاية.

وأجرى محققو ولاية جورجيا تحقيقات فى هذه الخطة، وأجروا مقابلات مع مساعدى ترامب ومنهم رودى جوليانى حول هذا الأمر.

كما نفى ترامب مجددا ارتكاب أية مخالفات فى تعامله مع الوثائق السرية بعدما قام الإف بى أى بتفتيش منزله فى مارالاجو الشهر الماضى. وكرر ترامب مزاعمه بأنه رفع السرية عن كل الوثائق التى احتفظ بها فى منزله لأكثر من عام بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من أن بعض الخبراء قالوا إنما ربما فعل ذلك دون الخوض فى عملى رسمية، ولم يجادل فريق ترامب القانونى فى المحكمة بأن الرئيس السابق رفع السرية عن الوثائق.