اليوم السابع
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تخصيص 120 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى فى مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:00 ص
تخصيص 120 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى فى مبادرة حياة كريمة ارشيفية ـ حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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حققت الدولة المصرية انجازاً كبيراً فى مشروعات حياة كريمة، حيث تأتى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على رأس المشروعات التى يتم تنفيذها فى المبادرة، لخدمة نحو 60 مليون مواطن وبتكاليف اجمالية تصل لنحو تريليون جنيه .

وقد خصصت الحكومة  120 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي في مبادرة حياة كريمة

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من 12 محطة معالجة و 111محطة رفع، بالإضافة الى الانتهاء من 464 شبكة تجميع صرف صحي. 

وعن مشروعات مياة الشرب تم الانتهاء من 142 محطة تنقية، و939 مشروع شبكات وخطوط توزيع.

وعن حجم الانفاق فقد تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالى 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكبارى، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة.

وعن حجم الإنفاق الذى بلغ الـ100 مليار جنيه فى سنة واحدة يظهر أهميته بالمقارنة بما كان يتم إنفاقه فى الخطة الاستثمارية للدولة كلها فقبل عام 2013/2014، كان الإنفاق الحكومى كله لا يتجاوز 50 مليارًا فى كل قطاعات الاستثمار الحكومى فى الموازنة العامة للدولة، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار العام، حيث إن هدف الدولة الرئيسى رضا المواطن وتحسين مستوى المعيشة فى كل الخدمات والمرافق خاصة المناطق المحرومة.

 

 


مشروعات حياة كريمة

مياه الشرب

الصرف الصحى

المبادرة الرئاسية

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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