تحرير 914 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 914 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 914 مخالفة مرورية، بينها 393 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و398 مخالفة متنوعة، وضبط 11 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و8 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 غير مرخصين، وتحرير 6 مخالفات ملصقات، و88 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4400 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.