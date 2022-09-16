اليوم السابع
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تحرير 2748 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:55 ص
تحرير 2748 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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نجح رجال المرور فى تحرير (1169) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع عدد (62) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتحرير عدد (2748) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

 

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

 

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

 

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

 

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

 

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

 

6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

 


المرور

الملصق الالكتروني

الداخلية

حوادث



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