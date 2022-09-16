بوتين: منظمة شنجهاى تعزز دورها فى حل المشكلات الإقليمية والدولية

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن منظمة شنجهاى تعزز دورها فى حل المشكلات الإقليمية والدولية، كما تسعى لحل النزاعات من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية.



وأضاف بوتين -فى كلمته خلال الاجتماع الموسع لقمة منظمة شنجهاى بمدينة سمرقند فى أوزبكستان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن سمعة المنظمة فى تزايد مستمر وهى تعد من أكبر المنظمات فى العالم ولها دور هاما فى استقرار النظام الأوراسي.



وأكد أن أهم مجالات التعاون بين دول المنظمة تتمثل فى مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات والمجموعات المسلحة غير الشرعية، وحماية أمن الحدود بما فى ذلك العمل فى أفغانستان لضمان الاستقرار والأمن هناك.



وشدد الرئيس الروسى على أن بلاده منفتحة على العمل مع جميع دول العالم، على أساس التعاون المشترك وليس العمل على أساس التكتلات، لافتا إلى أن العالم يواجه تحديات ملحة فى مجال الطاقة والغذاء والتى ظهرت نتيجة السياسات الغير مسؤولة للدول فى مجالات الاقتصاد والطاقة، مؤكدا أن سياسة بلاده بريئة من أى نوع من الأنانية.