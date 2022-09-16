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بوتين: قواتنا قصفت مؤخرا مناطق حساسة فى أوكرانيا وسنعتبر ذلك مجرد تحذير

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:12 م
بوتين: قواتنا قصفت مؤخرا مناطق حساسة فى أوكرانيا وسنعتبر ذلك مجرد تحذير فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن القوات الروسية قصفت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، وأكد أنه سيتم اعتبار ذلك مجرد تحذير، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد بوتين أن الغرب سعى دائما إلى تفكك بلدنا. وبدأ باستخدام كييف لتحقيق هذا الهدف، ومن أجل هذا أطلقنا العملية العسكرية الخاصة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء جيب معادي لروسيا في أوكرانيا من أجل تهديد موسكو من هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو منع مثل هذا التطور للأحداث.

وأضاف: "الخطة لا تخضع للتعديل، هيئة الأركان العامة تتخذ قرارات عملياتية في سياق العملية، هناك ما يعتبر أساسيا، الهدف الرئيسي هو تحرير إقليم دونباس بأكمله. وسيستمر هذا العمل على الرغم من محاولات الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين".

وأكد بوتين أن روسيا لا تستخدم جيشها بأكمله في أوكرانيا وإنما جزء منه فقط.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو تحرير دونباس بالكامل. ونحن لسنا على عجلة من أمرنا.


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