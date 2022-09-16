بايدن يلتقى ليز تراس فى لندن على هامش مشاركته فى جنازة الملكة إليزابيث

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ستلتقى بالرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الأحد على هامش الاستعداد لجنازة الملكة إليزابيث الثانية فى لندن، والتى ستقام يوم الاثنين المقبل.

ويعد بايدن واحدا من عدد من رؤساء الدول الذين يتوجهون إلى لندن للمشاركة فى حدث العالمى.

وسيلتقى تراس وبايدن الاثنين لأول مرة منذ فوز الأولى بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة فى بريطانيا قبل أيام قليلة من وفاة الملكة. وأكد داوننج ستريت اللقاء، لكن رفض الكشف عما سيتم مناقشته فى هذا الاجتماع.

وستلتقى تراس يوم السبت برئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيس ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن. كما ستلتقى يوم الأحد برئيس وزراء كندا جاستن ترودوا ورئيس بولندا أندرزيج دودا وأيضا بايدن.

وتلقتى تراس أيضا يوم الأحد برئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن فى ظل خلاف حول اتفاق بريكست المثير للجدل الذى يتعلق بإيرلندا الشمالية. وتشارك تراس مساء الأحد فى حفل استقبل بقصر باكنجهام لقادة العالم الزائرين وستشارك فى دقيقة صمت على أعتاب 10 داوننج ستريت.

وستقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل، وستكون عطلة رسمية للبنوك فى بريطانيا.