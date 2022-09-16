وجاء في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن دولا من مختلف أنحاء العالم اجتمعت منذ 15 عاما للإعلان عن يوم دولي للديمقراطية، وهو يوم للتفكير في دعمنا الجماعي للحوكمة التمثيلية والشفافة والمساواة واحترام كرامة الإنسان وحقوقهم وسيادة القانون.

وقال بايدن - وفقا للبيان - "إن الديمقراطية في العالم واجهت منذ ذلك الحين تحديات بارزة.. ولكن مؤسسي الولايات المتحدة أنشأوا حكومة من الشعب وللشعب، تقوم على فكرة فريدة مفادها أن الجميع قد خلقوا سواسية.. وأقروا بأن قوة الديمقراطية تتمثل بقدرة الناس على إسماع أصواتهم، وأنا فخور اليوم باستضافة قمة (نحن نقف متحدين) في البيت الأبيض لمكافحة أعمال العنف التي تغذيها الكراهية، فنعيد بذلك التأكيد على أن لدينا جميعا دورا نلعبه في تعزيز مجتمع آمن وشمولي وديمقراطي".

وأضاف "أظهرنا أيضا في الأشهر الأخيرة أن ديمقراطيتنا لا تزال قادرة على تحقيق الفوائد للشعب الأمريكي، وأنا فخور باعتماد تشريع تحويلي من خلال العمل مع الكونجرس لتنمية الاقتصاد الأمريكي وخلق المزيد من الوظائف جيدة الأجر للعمال الأمريكيين والاستثمار في البنية التحتية والحد من أعمال العنف باستخدام السلاح وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وحماية مناخنا".

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل أيضا بشكل وثيق مع الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم لمواجهة أكبر التحديات العالمية في عصرنا، وقال "أتطلع إلى البناء على التقدم المحرز في القمة الثانية من أجل الديمقراطية العام المقبل".