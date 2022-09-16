بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 13 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة
4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص
5.الهدى2 - برطباط - مغاغة
مديرية أوقاف الإسماعيلية
6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية
8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية
مديرية أوقاف الفيوم
9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق
10.الحاجة حميدة – دمشقين – مركز الفيوم
مديرية أوقاف القليوبية
11.الحاج حسنين – كفر منصور – طوخ - برشوم12.الرحمن درويش – منشية الزهوى – قليوب البلد - قليوب
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية
1. سيدى على الغندور – إسديمة - كفر الزيات
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