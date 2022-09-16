انتشال 9 دراجات نارية سقطت فى النيل من معدية أشمنت ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نجحت قوات الإنقاذ النهرى، بالتعاون مع أهالى قرية أشمنت شمال محافظة بنى سويف، من انتشال 9 دراجات نارية سقطت من أعلى معدية اشمنت شمال محافظة بنى سويف، بعد فتح باب المعدية فجأة أثناء بداية عبورها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل .

وانتقل المحاسب على يوسف رئيس مدينة ناصر، إلى موقع البلاغ يرافقه نائب رئيس المدينة والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

فوجىء مواطنون أثناء استقلالهم المعدية النيلية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بفتح الباب الخاص بالمعدية فجأة أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل، مما أدى إلى سقوط بعض من المواطنين والدراجات البخارية فى النيل قبل أن ينقذهم الأهالى.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بلاغا، يفيد فتح الباب الخاص بمعدية أشمنت بشكل مفاجئ أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، والوحدة المحلية لمركز ناصر إلى محل الواقعة لمتابعة البلاغ.



استخراج احد الدراجات البخارية



استخراج الدراجات البخارية



