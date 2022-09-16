وأضاف شولتز - فى خطاب أمام كبار أفراد الجيش الألماني حسبما نقلته قناة "يورو نويز" الأوروبية اليوم الجمعة، "بما إننا أكثر الدول المأهولة بالسكان ونتمتع بقوة اقتصادية عظمى وتقع الدولة في مركز القارة، فإنه يجب أن يصبح جيشنا حجر أساس للدفاع المعتاد في أوروبا وأفضل قوة مجهزة".

وأشار شولتز "في نفس الوقت نحن نظهر بوضوح ومصداقية أن ألمانيا مستعدة لتولي مسئولية قيادية لأمن قارتنا"، كما حث أيضًا الدول الأوروبية على تحمل مزيد من المسئولية في منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوضح شولتز "نحن كأوروبيون يجب علينا تحمل المزيد من المسئولية إلى حد كبير في الناتو، كما أن حقيقة انضمام فنلندا والسويد - الدولتان الأوروبيتان اللتان تتمتعان بجيشين حديثين وعلى مقدرة - قريبًا إلى الناتو أمر مرحب به".

كما نوه شولتز أيضًا إلى أنه دعم إنشاء "مقر أوروبى قادرًا على تنفيذ المهمات سواء كانت إجلاء رعايانا كما حدث العام الماضى فى أفغانستان، أو العمل كمستشار أوروبى، أو تنظيم مهمات تدريبية مثل تلك في العراق ومالي والنيجر"، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى الزيادة المنسقة في القدرات الأوروبية التي ستسمح لأوروبا أن تتفاعل.

