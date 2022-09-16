اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:03 م
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المرور تحرر 29 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:03 م
المرور تحرر 29 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة رادار المرور - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (92635) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (29993) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1710) مخالفة السير بدون تراخيص و(9) دراجات نارية مخالفة و(9) مخالفات موقف عشوائى و(20) مخالفة شروط التراخيص
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور

السرعة

الداخلية



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