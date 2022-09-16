الكشف على 1096 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة ضمن "حياة كريمة" بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة بواقع " 253 حالة طب أطفال، 252 حالة جراحة عظام، 243 حالة أمراض باطنية، 185 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 64 حالة أمراض نساء وتوليد، 54 حالة جراحة عامة، 35 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 132 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 40 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.