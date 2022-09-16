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القطار الكهربائى يُخفض قيمة التذاكر والاشتراكات لجميع الركاب بدءا من الغد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:00 ص
القطار الكهربائى يُخفض قيمة التذاكر والاشتراكات لجميع الركاب بدءا من الغد القطار الكهربائي الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ غدا السبت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى الخفيفLRT  "عدلي منصور / العاصمة الإدارية"، إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائي وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت وزارة النقل إن هذه التخفيضات تأتى فى ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمى القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20  كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 


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النقل

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