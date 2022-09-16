العثور على طفل حديث الولادة داخل خزان مياه قديم بجوار محطة قطار بالغربية

عثر أحد المواطنين اليوم الجمعة على طفل حديث الولادة ملقى داخل خزان مياه قديم بجوار محطة سكة حديد ابشواى الملق بمركز قطور بمحافظة الغربية وتم تسليمه للشرطة.
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود لشرطة النجدة بالعثور على طفل حديث الولادة داخل خزان مياه أمام مدخل قرية ابشواى الملق
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين وجود طفل حديث الولادة ملقى داخل الخزان الموجود بجوار محطة القطار واكتشف الاهالى وجوده بعد سماع صراخه، تم نقل الطفل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه واخطار النيابة العامة.
العثور على طفل حديث الولادة داخل خزان مياه قديم بجوار محطة قطار بالغربيةالجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:29 م
طفل حديث الولادة - أرشيفية
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عثر أحد المواطنين اليوم الجمعة على طفل حديث الولادة ملقى داخل خزان مياه قديم بجوار محطة سكة حديد ابشواى الملق بمركز قطور بمحافظة الغربية وتم تسليمه للشرطة.
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