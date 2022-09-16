العثور على جثة متحللة لموظف بالمعاش بالشرقية.. والتحريات: لا شبهة جنائية

الشرقية - فتحية الديب

توفى موظف بالمعاش بمحافظة الشرقية، داخل مسكنه وعثر عليه بعد 3 أيام من وفاته فى حالة تحلل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة لمعاناته مع أمراض القلب.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه بشارع مولد النبى دائرة قسم أول الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات العثور على "ن ر م ع" 66 عاما موظف بالمعاش ومقيم دائرة القسم، داخل غرفة نومه ويرتدى ملابسه كاملة وفى حالة تحلل، وتبين من الفحص أنه يعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وشعر نجله بغيابه فتوجه لزيارته واستعان بأحد الجيران لمساعدته فى دخول المنزل بعد أن حاول طرق الباب كثيرا عليه دون جدوى، وعثر على والده متوفيا على سريره بغرفة نومه.

​وتبين أنه يعانى من أمراض القلب، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب ولا يشتبه فى الوفاة جنائيا وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4149 إدارى قسم شرطة أول الزقازيق، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.