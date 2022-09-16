"العالمية لخريجى الأزهر" بالأقصر تدعم التفكير الإبداعى لمواجهة تحديات المستقبل

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات محاضرة حول التفكير الإبداعى لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع الأقصر، برئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والشيخ محمد الرملى حسين نائب رئيس الفرع، وضياء الدين أحمد محمد الأمين العام.

وفى هذا الصدد قدم رفاعى عبد المعطى عضو المنظمة، محاضرة بعنوان (التفكير الإبداعى لمواجهة تحديات المستقبل) بمعهد فتيات العشى الإعدادى الثانوى، حيث عرض خلالها تعريف التفكير الإبداعى وعرفه بأنه هو:- (النظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، حيث يشتمل على التفكير الجانبى أو القدرة على إدراك الأنماط غير الواضحة فى أمر ما، كما يمتلك الأشخاص المبدعون القدرة على ابتكار وسائل جديدة لحل المشكلات ومواجهة التحديات).

ثم بين رفاعى عبد المعطى خلال المحاضرة، معززات التفكير الإبداعى، وهنالك العديد من الوسائل التى تعزز التفكير الإبداعي:- (تدريب العقل على التخيل بشكلٍ منتظم بدلًا من تركيز القوة العقلية على الأعمال الروتينية لمواجهة المشكلات، ويكون ذلك بمحاولة رؤية أية أمور وهو عملية ترفيهية من ثلاثة زوايا - تخصيص وقت معين للتفكير الإبداعي)، ثم ذكر بعض الأمثلة على التّفكير الإبداعى، ومنها ما يأتي:- (الإبداع الفنى قد يتمثل الإبداع الفنى فى إحدى الشركات فى تصميم الشعارات، أو كتابة نصوص الإعلانات، أو إنشاء العبوات لإحدى المنتجات، أو غير ذلك)، والإبداع فى حل المشكلات:- (يكون مثلًا فى ابتكار طرق جديدة للحد من استهلاك الطاقة، أو إيجاد طرق لخفض التكاليف خلال أزمة الموازنة، وغيرها).

كما شرح الإبداع فى العلوم والهندسة:- (يمكن أن يدخل التفكير الإبداعى فى العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، حيث يمكن مثلًا ابتكار برنامج حاسوب جديد، أو تصميم روبوت بكفاءة عالية، أو تطوير فرضية قابلة للاختبار، أو غير ذلك)، ثم ذكر أهم مميزات التفكير الإبداعى ليجعل الإنسان غير متقبل لفكرة الاستسلام للفشل ويدفعه دائمًا إلى تطوير التفكير، وإتقان مهارات جديدة حتى يساعده فى الإبداع بشكل مختلف حينها سيتحول إلى شخص دائم البحث عن البدائل الذكية وغير التقليدية والتى تضمن سير العمل وزيادة الإنتاجية.



المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم محاضرة حول التفكير الإبداعى



فعاليات محاضرة حول التفكير الإبداعى لمواجهة تحديات المستقبل