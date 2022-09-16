الطب الشرعى ينتهى من التقرير المبدئى حول واقعة مقتل زوجة على يد زوجها بالصف

تسلمت النيابة العامة بالجيزة التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة مقتل زوجة على يد زوجها وادعائه وفاتها بتسريب غاز بمنطقة الصف.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس الزوج عقب اعترافه بقتل زوجته وفكر فى الافلات من العقاب بابعاد الشبهة بصورة طبيعية إثر حدوث تسرب غاز، داخل مسكنهما، ونفى عن عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

والبداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الصف، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة داخل منزلها فى ظروف غامضة بمركز الصف، على إثرها انتقلت القوات الأمنية بالجيزة إلى مكان البلاغ

وتبين من خلال المعاينة لموقع الحادث انه تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، ترتدى ملابسها كاملة، كما تبين من خلال المناظرة للجثة عن وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وبسؤال زوجها قرر وفاتها إثر حدوث تسرب غاز طبيعى بالشقة ونفى وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، بعدما اتهمت أسرة السيدة زوجها بالتسبب فى وفاتها وان وفاة نجلتهم غير طبيعية

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج سائق توك توك يبلغ من العمر 30 سنة، على علاقة غير شرعية بفتاة، ما تسبب فى نشوب خلافات بين الزوجين.

وطلب الزوج من زوجته بالتوجه رفقته إلى غرفة النوم لممارسة العلاقة الزوجية فرفضت طلبه فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهما إلى أنه قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما توصل إليه مفتش الصحة عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة أقر واعترف بالواقعة كاملة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.