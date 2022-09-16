اليوم السابع
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الصور الأولى لمعدية أشمنت ببنى سويف بعد سقوط مواطنين فى النيل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:09 ص
الصور الأولى لمعدية أشمنت ببنى سويف بعد سقوط مواطنين فى النيل المعدية
بنى سويف هانى فتحى

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ينشر اليوم السابع الصور الأولى لمعدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بعد فتح باب المعدية فجأة، أثناء عبورها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل .

 فوجىء مواطنون أثناء استقلالهم المعدية النيلية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بفتح الباب الخاص بالمعدية فجأة أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل، مما أدى إلى سقوط بعض من المواطنين والدراجات البخارية فى النيل قبل أن ينقذهم الأهالى.

 وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بلاغا، يفيد فتح الباب الخاص بمعدية أشمنت بشكل مفاجئ أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل.

 على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، والوحدة المحلية لمركز ناصر إلى محل الواقعة لمتابعة البلاغ.

 

استخراج احد الدراجات البخارية
استخراج احد الدراجات البخارية

 

استخراج الدراجات البخارية
استخراج الدراجات البخارية

 

 

تجمع الاهالى على المعدية
تجمع الاهالى على المعدية

 

 

تجمع المعدية
تجمع المعدية

 

 


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معدية اشمنت

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