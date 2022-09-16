الصديقان سقطا فى الفخ.. كواليس ضبط عاطلين بـ28 فرش حشيش فى بولاق الدكرور

اعترف عاطلان تم ضبطهما فى بولاق الدكرور، لاتهامهما بحيازة 28 فرش من مخدر الحشيش، أنهما تربطهما علاقة صداقة، واعتادا ترويج المواد المخدرة بين عملائهما بمنطقة ناهيا التى يقيمان بها، وبالمناطق المحيطة بها، وأضافا أنهما حولا شقة ملك أحدهما إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائهما.

وقال المتهمان خلال اعترافاتهما، إنهما يتحصلان على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث، وذكرا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من حصيلة الاتجار بالمخدرات.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عاطلين متهمين بحيازة 28 فرش من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات للمقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد حيازة عاطلين لمواد مخدرة، بقصد الاتجار.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث برصد تحركات المتهمين، وسرعة القبض عليهما فى حالة تلبس.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من القبض عليهما، وبحوزتهما 28 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 35 كيلو، واعترف المتهمان أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، الذى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.