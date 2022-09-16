الصحة الفلبينية تناشد المواطنين مواصلة ارتداء الكمامة لتجنب كورونا

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ناشدت وزارة الصحة الفلبينية المواطنين بتوخي الحذر والحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه لاسيما بالمناطق الأكثر عرضة لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة (يه بي إس - سي بي إن) الفلبينية أن المناطق المزدحمة والمغلقة ووسائل النقل العام والمناطق التي يتواجد فيها الأشخاص الأكثر عرضة للمرض تعد من المناطق التي يتعين توخي فيها الحذر وارتداء أقنعة الوجه.



ونوهت بأن السلطات الصحية أعلنت تخفيف قيود ارتداء أقنعة الوجه بالمناطق المفتوحة فقط، وأن الوقت غير مناسب بعد لتخفيف القيود في المناطق المغلقة.



وكان قصر مالاكانانج الرئاسي قد أعلن تمديد حالة الكارثة في البلاد بسبب كورونا لمدة ثلاثة أشهر أي حتى نهاية 2022، فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ3 ملايين و906 آلاف شخص.