كتب أحمد عرفة

أكدت الشرطة الأوكرانية، العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 440 جثة في إيزيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل في وقت لاحق، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت في حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.