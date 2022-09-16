السيطرة على حريق محدود باحد المخابز البلدية بديرمواس المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا باخماد حريق بمخبز بلدي وآخر بعصارة قصب دون إصابات تم التحفظ على المخبز والمحل وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة لمعرفة أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بعصارة قصب بإحدي قري مركز دير مواس، وحريق بمخبز بلدي بمدينة أبوقرقاص.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريقين وتم إخمادهما ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
السيطرة على حريق محدود باحد المخابز البلدية بديرمواس المنياالجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:42 م
الحماية المدنية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا باخماد حريق بمخبز بلدي وآخر بعصارة قصب دون إصابات تم التحفظ على المخبز والمحل وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة لمعرفة أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الموضوعات المتعلقة
أمن المنيا يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى مياه النيلالجمعة، 17 يونيو 2022 09:28 م
تعرف على حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن المنياالجمعة، 06 أغسطس 2021 09:06 م
تنقلات الداخلية 2021.. فك طلاسم الجرائم أهم إنجازات مدير أمن المنيا الجديدالخميس، 29 يوليه 2021 11:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة