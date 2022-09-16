السيطرة على حريق محدود باحد المخابز البلدية بديرمواس المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا باخماد حريق بمخبز بلدي وآخر بعصارة قصب دون إصابات تم التحفظ على المخبز والمحل وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة لمعرفة أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بعصارة قصب بإحدي قري مركز دير مواس، وحريق بمخبز بلدي بمدينة أبوقرقاص.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريقين وتم إخمادهما ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.