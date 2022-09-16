الرعاية الصحية بالأقصر تنظم حملة "صحتك أولويتنا" بمستشفى طيبة التخصصى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن إستمرار فعاليات حملة (صحتك أولويتنا) بمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك بالتعاون بين قسم الصيدلة الإكلينيكية وإدارة التسويق وإدارة رضا المنتفعين بالمستشفى.

وتهدف الحملة إلى تقديم أفضل مستوى خدمة للمنتفعين ولزيادة وعى المرضى، حيث توجه فريق حملة (صحتك أولويتنا) بمستشفى طيبة التخصصى، إلى عيادة الرمد بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوعية مرضى الرمد بأهم التعليمات عند استخدام قطرات العين، حيث شارك فى الحملة من فريق الصيدلية الإكلينيكية كلا من الدكتورة منى عبد العظيم عبد اللطيف، والدكتورة مى أمين مغازى، والدكتورة آية جمال محفوظ، والدكتورة إيمان السواح، وذلك بالمشاركة مع الدكتور محمد يوسف عضو فريق إدارة رضا المنتفعين، والدكتورة أميرة السيد فراج مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال.

وكانت قد أطلقت إدارة التسويق وتنمية الأعمال بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حملة "رعايتك عندنا" لتوعية المواطنين بالخدمات الصحية والخدمات الطبية المستحدثة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التواصل الفعال والمتبادل مع المنتفعين.



الرعاية الصحية بالأقصر تنظم حملة صحتك أولويتنا فى مستشفى طيبة



حملة صحتك أولويتنا فى مستشفى طيبة التخصصى بإسنا