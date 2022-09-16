اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصربى: دول الاتحاد الأوروبى ستتجمد إذا قطعت روسيا الغاز

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:20 م
الرئيس الصربى: دول الاتحاد الأوروبى ستتجمد إذا قطعت روسيا الغاز ألكسندر فوتشيتش
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إنه فى حال قرر الاتحاد الأوروبى فى 30 سبتمبر تحديد سعر الغاز من روسيا، فإن موسكو ستوقف تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

وأعرب الرئيس الصربى عن أمله في أن لا يتخذ الاتحاد الأوروبى هذا الإجراء حتى لا يدفع روسيا إلى وقف تصدير الغاز.

وأوضح أنه بعد ذلك، لم يعد سعر الغاز مهما، لأنه ببساطة لن يكون موجودا، والجميع سيتجمد، ثم سيرتفع سعر الكهرباء من 400 يورو إلى 40 ألف يورو، وهو ما لن تتمكن ألمانيا حتى من دفعه.

وتوقع فوتشيتش في وقت سابق أن تواجه أوروبا كارثة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأزمة الطاقة العالمية، وأوضح الرئيس الصربي أن سعر للغاز في الشتاء القادم قد يصل إلى 6000 دولار لكل ألف متر مكعب.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة