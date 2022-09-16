اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الإيرانى: علاقاتنا مع روسيا ليست عادية ولا نعترف بالعقوبات الأمريكية ضدها

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:00 ص
الرئيس الإيرانى: علاقاتنا مع روسيا ليست عادية ولا نعترف بالعقوبات الأمريكية ضدها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى
وكالات

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن علاقات طهران مع موسكو استراتيجية بطبيعتها، مؤكدا أن إيران لا تقبل ولا تعترف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وقال خلال لقائه اليوم الخميس نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون: "علاقاتنا ليست عادية بل استراتيجية بطبيعتها. إرادة إيران هي تطوير العلاقات الاستراتيجية مع روسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والجوية والفضائية".

وأكد رئيسي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل العقوبات على روسيا بأي شكل من الأشكال ولا نعترف بهذه العقوبات وسنعمل على تطوير وتعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع روسيا".

ونوه إلى أن "التواصل بين الدول التي فرضت عليها واشنطن عقوبات مع بعضها البعض يمكن أن يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات وجعل هذه الدول أقوى يوما بعد يوم".

وأكد أنه مع متابعات اللجنة المشتركة للبلدين، سيتم تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على وجه السرعة.

وفي إشارة إلى العقوبات الأمريكية على إيران، قال رئيسي إن أمريكا تعتقد أن أي دولة تفرض عليها عقوبات ستوقف تنميتها، وفهمها وتصورها في هذا الأمر خاطئ. حيث فرضت أمريكا عقوبات على إيران لسنوات عديدة، لكن الشعب الإيراني العظيم اعتبر العقوبات والتهديدات فرصة للنمو والتقدم.


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