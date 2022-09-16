الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتعذيب ودفن 400 جثة: روسيا لا تترك سوى الموت

كتب آسر أحمد

اعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عن العثور على وقع دفن جماعي في منطقة إيزيوم، اليوم، تحتوي على أكثر من 400 جثة تعرضت بالتعذيب قبل الموت نتيجة الهجمات الصاروخية، ونشر الرئيس الأوكراني، صورا من موقع المقبرة الجماعية عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب: "العالم كله يجب أن يرى هذا، عالم لا يجب أن يكون فيه قسوة وإرهاب. لكن كل هذا هناك. واسمها روسيا، تم العثور على أكثر من 400 جثة في موقع الدفن الجماعي في إيزيوم، مع علامات التعذيب، الأطفال، الذين قتلوا نتيجة الهجمات الصاروخية، محاربو القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الرئيس الأوكراني "روسيا لا تترك سوى الموت والمعاناة، القتل والتعذيب، لن نهرب لن نختبئ سيكون القصاص رهيبًا فقط، لكل أوكراني، مقابل كل نفس معذبة.