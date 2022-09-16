الداخلية تضبط 193 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (467) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (310) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (193) طن وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط (112) طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (713) قضية من بينها (84) قضية "خبز ناقص الوزن"

و(65) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".