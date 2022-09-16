اليوم السابع
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الداخلية تضبط 1775 عقارا مخدرا محظور تداوله بالغربية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 12:57 م
الداخلية تضبط 1775 عقارا مخدرا محظور تداوله بالغربية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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نجحت الداخلية في ضبط 1775 أمبول عقار مخدر محظور تداوله بحوزة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية بالغربية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
 
وأكدت معلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (صاحب محل لبيع المُستلزمات الطبية "كائن بدائرة قسم شُرطة أول المحلة بالغربية" ) بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (1775أمبول لعقار مخدر) محظور تداوله خارج الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

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