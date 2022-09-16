الداخلية تضبط 1603 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1603) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (430) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (5,350 طن أسمنت – 112 طن "دقيق أبيض - مكرونة - سكر – سمسم - زيت - أرز – أعلاف – لحوم – دهانات" – 550 عبوة مستلزمات طبية – 1580 عبوة "زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – ملح طعام" – 4420 لتر"زيت سيارات – منظفات" - 18977 عبوة "سجائر") ، وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 84 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 65 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 31 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق - 15 قضية توقف عن الإنتاج – 497 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات (86,600 طن دقيق بلدى مدعم – 282 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (37) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8 طن "أسمدة مدعمة" – 224751 لتر مواد بترولية – 896 إسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات بلغت (310٫320 طن – 224751 لتر "مواد بترولية" –896 إسطوانة بوتاجاز –282 بطاقة ذكية - 550 عبوة "مستلزمات طبية" – 18977 عبوة "سجائر"، و 4420 لتر "زيت سيارات – منظفات" – 1580 عبوة "زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – ملح طعام").. كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (56,4 طن "دقيق بلدى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها.

ونجحت الجهود في ضبط (45,6 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (10,4 طن "دقيق بلدى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها، وضبط (5,1 طن "أرز أبيض – زيت طعام – سكر حر – خل طعام") وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (مطروح).. عن ضبط (150) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (151٫186 طن – 211786 عبوة – 6846 قطعة - 164 بطاقة – 230571 لتر – 621 إسطوانة بوتاجاز) .. أبرزها ضبط (4,612 طن "مقطعات لحوم ودواجن – كبدة – أسماك") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرين المسئولين عن عدد 6 مخازن لإعداد الوجبات الجاهزة) بمحافظة مطروح.

أسفرت الجهود عن ضبط (المديرين المسئولين عن عدد 4 محطات لتموين السيارات - بمحافظة مطروح) لتصرفهم فى كمية قدرها (8000 لتر "سولار") بالإتجار به بالسوق السوداء ، وتجميع (142591 لتر "سولار – بنزين 80،92 ") للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليين على الدعم المقرر لها وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة مطروح) محملة بكمية قدرها (200000 عبوة أدوية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (113 قطعة "8 قطع صوتية – 44 قطعة ضوئية – 61ملصق") وضبط (10 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج ، والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وبحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (131040 عبوة "بسكويت") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (60) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (28952 عبوة "سجائر ومعسل" مختلفة الأنواع).