الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه فى جنوب سيناء

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء ضربة أمنية من خلال حملة مكبرة فى الفترة من 6/9 حتى 14/9/2022 استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة (أول وثان شرم الشيخ ، الطور ، أبورديس ، رأس سدر ، دهب ، نويبع).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (106) قضية بإجمالى (112) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (750,612 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (123,191 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,373 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1,026 كيلو جرام وكمية من "زهرة الخشخاش المخدرة" وزنت (2 كيلو جرام وعدد 16 زهرة لذات المخدر) وكمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدرة (2 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,378 كيلو جرام) وكمية من المواد المخدرة "الآيس – البودر- MDA" وزنت (209 جرام) و (9064) قرص مخدر بالإضافة إلى ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية - أجنبية"– سلاح أبيض – مكبس– عدد 65 هاتف محمول – عدد 13 سيارة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11٫260٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.