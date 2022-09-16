اليوم السابع
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الداخلية تحرر 365 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:06 م
الداخلية تحرر 365 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق اضاءة الكهرباء نهارا - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (635) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.
 

 


كهرباء

ترشيد الكهرباء

الداخلية

سرقة كهرباء



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