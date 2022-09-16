التضخم فى أمريكا مستمر.. "‏ABC‏": زيادة 53% فى أسعار الوقود و40% فى البيض‏

أظهرت بيانات أمريكية جديدة أن الأسعار ارتفعت، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة ‏بالنسبة للمستهلكين حيث يستعد مجلس الاحتياطى الفيدرالى لاتخاذ قرار بشأن رفع ‏أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.‏

وقالت شبكة ايه بى سى إنه بينما ترتفع الأسعار فى كل قطاع تقريبًا، شهدت بعض ‏المنتجات ارتفاعات كبيرة فى الأسعار أكثر من غيرها.‏

فى محل البقالة، على سبيل المثال ارتفع سعر البيض بنحو 40% عما كان عليه فى ‏أغسطس الماضي. بينما قفز السمن بنسبة 38% خلال ذلك الوقت، وفقًا لمؤشر أسعار ‏المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.‏

كما ارتفعت أسعار عناصر الإفطار الأخرى بشكل كبير. ارتفع سعر البن المحمص بنسبة ‏‏19% تقريبًا عن العام السابق؛ بينما قفز سعر الحليب 17% خلال ذلك الوقت وقفز ‏سعر الدقيق بنسبة بلغت 23% منذ أغسطس الماضى ‏

ووفقا لشبكة ايه بى سى لا يزال العديد من الأسعار يواصل الارتفاع بشكل حاد، حيث ‏تواجه الشركات مجموعة من التكاليف المتزايدة المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد ‏ونقص العمالة وتكاليف التوزيع.‏

ارتفعت أسعار السلع المرتبطة بالنقل والنقل بشكل حاد خلال العام الماضي. ارتفعت ‏تكلفة النقل العام بأكثر من 20% منذ أغسطس الماضى ؛ وارتفع سعر الإطارات خلال ‏ذلك الوقت بنحو 14%‏

تستمر الزيادات فى أسعار الطاقة فى تجاوز معدل التضخم الإجمالى بشكل كبير. وارتفع ‏مؤشر الطاقة فى مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس عام لأسعار الطاقة، بنحو 24% ‏منذ أغسطس الماضي.‏

ازدادت تكلفة مضخة وقود الديزل سوءًا خلال العام الماضى بنسبة 53% منذ أغسطس ‏‏2021.‏