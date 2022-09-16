التضخم فى أمريكا مستمر.. "‏ABC‏": زيادة 53% فى أسعار الوقود و40% فى البيض‏

أظهرت بيانات أمريكية جديدة أن الأسعار ارتفعت، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للمستهلكين حيث يستعد مجلس الاحتياطى الفيدرالى لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وقالت شبكة ايه بى سى إنه بينما ترتفع الأسعار فى كل قطاع تقريبًا، شهدت بعض المنتجات ارتفاعات كبيرة فى الأسعار أكثر من غيرها.
فى محل البقالة، على سبيل المثال ارتفع سعر البيض بنحو 40% عما كان عليه فى أغسطس الماضي. بينما قفز السمن بنسبة 38% خلال ذلك الوقت، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.
كما ارتفعت أسعار عناصر الإفطار الأخرى بشكل كبير. ارتفع سعر البن المحمص بنسبة 19% تقريبًا عن العام السابق؛ بينما قفز سعر الحليب 17% خلال ذلك الوقت وقفز سعر الدقيق بنسبة بلغت 23% منذ أغسطس الماضى
ووفقا لشبكة ايه بى سى لا يزال العديد من الأسعار يواصل الارتفاع بشكل حاد، حيث تواجه الشركات مجموعة من التكاليف المتزايدة المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة وتكاليف التوزيع.
ارتفعت أسعار السلع المرتبطة بالنقل والنقل بشكل حاد خلال العام الماضي. ارتفعت تكلفة النقل العام بأكثر من 20% منذ أغسطس الماضى ؛ وارتفع سعر الإطارات خلال ذلك الوقت بنحو 14%
تستمر الزيادات فى أسعار الطاقة فى تجاوز معدل التضخم الإجمالى بشكل كبير. وارتفع مؤشر الطاقة فى مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس عام لأسعار الطاقة، بنحو 24% منذ أغسطس الماضي.
ازدادت تكلفة مضخة وقود الديزل سوءًا خلال العام الماضى بنسبة 53% منذ أغسطس 2021.
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