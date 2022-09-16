التخطيط: 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى جديدة

كتبت أسماء أمين

عملت الدولة المصرية على توفير سكن لائق للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث قامت الحكومة بتأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المواطنين الذين استفادوا من توفير سكن لائق بلغ حوالي 500 ألف شخص بتكلفة 1.2 مليار جنيه

وتابع التقرير أن قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل بلغت حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.، بحيث استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.

ويذكر أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.