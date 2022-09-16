التخطيط تدرب 70 طالبا بمختلف وحدات الوزارة لتأهيلهم لسوق العمل

كتبت أسماء أمين

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل ختام النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات 2022، بحضور طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

وشهد حفل الختام استعراض الطلاب المتدربين، طبيعة عمل الوحدات والمعلومات التي اكتسبوها عن عمل كل وحدة وما قدموه خلال فترة تدريبهم، كما تم تسليم الطلاب شهادات اجتياز فترة التدريب المقررة بالوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزراة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل.

وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجه إليها، مؤكده ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل.

وتابعت هالة السعيد، أن الوزارة حريصة دائمًا على إطلاق العديد من البرامج التدريبية والمشروعات الموجهه للشباب.

ومن جانبه قال طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية، إن المتدربين ساهموا في تحقيق الوزارة للجزء الخاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل جزءًا من رسالة الوزارة ذلك بالإضافة إلى تمكين الشباب وتحقيق الاستفادة للطلبة، مشيرًا إلى أن رسالة الوزارة تم تحقيقها بما انعكس من خلال مااستعرضه الطلاب بيانات ومعلومات مما استفادوا بها من الوحدات التي شاركوا بها.

وأضاف "عبد الخالق"، أن التدريب هذا العام شهد إقبالًا كبيرًا منذ الإعلان عنه وإطلاقه، حيث تقدم للنسخة الحالية حوالي 7 آلاف سيرة ذاتية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتدريب ليتم اختيار مايقرب من 70 طالبًا.

وحث "عبد الخالق"، الطلاب على ضرورة العمل وبذل جهد خلال فترة دراستهم بالجامعة ومن ثم أماكن عملهم، موضحًا أهمية فترة التدريب التي اجتازوها في تمكين قدراتهم ودعم عنصر الثقة بالنفس لديهم.

وشارك بحفل الختام الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة، هبة محمد عبد المنعم المشرف على الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، أمنية كمال مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالوزارة.