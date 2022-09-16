اليوم السابع
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التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة بالعياط

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:14 م
التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة بالعياط حريق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بشقة سكنية فى منطقة العياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق بشقة في العياط، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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