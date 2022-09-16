"الاختبارات المعملية والحقلية للخرسانة" ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ندوة "الاختبارات المعملية والحقلية لمواد الخرسانة" وذلك ضمن مبادرة " الشباب" لتأهيل الخريجين لسوق العمل بالتعاون مع لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى.



وحاضر فى الندوة المهندس أحمد مختار بمشاركة 50 مهندسا مدنيا وتناولت اختبارات العناصر الإنشائية الخرسانية، اختبارات الخرسانة الطازجة، اختبارات الخرسانة المتصلدة، مواصفات المواد المستخدمة فى الخلطة الخرسانية، اختبارات صلب التسليح، اختبارات الركام، اختبارات الاضافات الكيميائية للخرسانة، اختبارات الأسمنت.



وفى كلمته؛ رحب المهندس صلاح حامد أمين النقابة بالمشاركين فى الندوة والمبادرة التى تقدمها النقابة من خلال لجنتى الشباب والعلوم الهندسية والتدريب والاستفاده منها لتأهيلهم لسوق العمل.



كما أكد نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم الدورات التدريبية فى كافة التخصصات العلمية لكافة المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل وتوفيرها داخل مقر النقابة.



كما طالب المهندسين بالتحلى بروح فريق العمل واخلاقيات المهندس لأنه يصب فى مصلحة المهنة فى النهاية.