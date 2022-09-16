الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لسد فجوات التمويل الحرجة بـ11 عملية إنسانية

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أعلن يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى جنيف أن المنظمة الدولية سوف تطلق اليوم تمويلا بمبلغ 100 مليون دولار من الصندوق المركزى لمواجهة الطواريء بهدف سد فجوات التمويل الحرجة فى 11 عملية إنسانية فى أفريقيا وأسيا والأمريكتين والشرق الأوسط وذلك فى وقت أشار فيه المتحدث إلى أن الملايين من الأرواح وسبل العيش فى جميع أنحاء العالم مهددة بالصراع وحالات الطواريء المناخية والجوع والتشريد القسرى حيث لفت إلى أن هناك حاجة إلى ما مجموعه 49.5 مليار دولار هذا العام لمساعدة 204 ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم.



وقال ليركا - فى تصريح له اليوم - "إن المنظمة الدولية تلقت حتى الآن 17.6 مليار دولار فقط وهو ما يجعل فجوة التمويل تقترب من 32 مليار دولار وتعد أكبر فجوة على الإطلاق"، مؤكدا أن هذا يترك ملايين الأسر بدون دعم منقذ للحياة خاصة فى الأزمات التى لا تحظى باهتمام دولى يذكر.



ونوه المتحدث إلى أن مبلغ 100 مليون دولار التى ستفرج عنها الأمم المتحدة سيساعد فى توسيع نطاق العمليات فى اليمن (20 مليون دولار) وجنوب السودان (14 مليون دولار) وميانمار (10 ملايين دولار) ونيجيريا (10 ملايين دولار) وبنجلاديش (9 ملايين دولار) وأوغندا (8 ملايين دولار) وفنزويلا (8 ملايين دولار) ومالى (7 ملايين دولار) والكاميرون (6 ملايين دولار) وموزمبيق (5 ملايين دولار) والجزائر (3 ملايين دولار).



ولفت المتحدث إلى أنه مع هذا التمويل الإضافى يكون الصندوق المركزى لمواجهة الطواريء بالأمم المتحدة قد خصص مبلغا قياسيا بلغ 250 مليون دولار هذا العام حتى الآن وذلك من خلال نافذة الطواريء التى تعانى من نقص التمويل.