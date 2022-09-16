اقتصادية قناة السويس: زيادة 19% فى أعداد السفن و12% للحاويات المتداولة بأغسطس

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئها التابعة خلال شهر أغسطس 2022، وأكدت من خلاله بالأرقام على مدى نشاط حركة الموانئ خلال شهر أغسطس مما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه موانئها التابعة في دعم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع أعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل الموانئ وفقاً لأعلى المعايير العالمية.



وصل إجمالي عدد السفن 298 سفينة بمعدل زيادة يصل إلى 19% مقارنة بأداء موانئ الهيئة لشهر أغسطس 2021، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 139 سفينة واستقبل ميناء غرب بورسعيد 75 سفينة فيما استقبل ميناء السخنة 34 سفينة وميناء الأدبية 36 سفينة أما ميناء العريش فقد استقبل 14 سفينة محققاً زيادة وصلت إلى 11 سفينة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.



وفي السياق نفسه؛ وصل حجم الطاقة المحققة بموانئ المنطقة الاقتصادية إلى معدل زيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغت الطاقة المحققة 6,121,670 طن خلال أغسطس 2022 مقارنة بطاقة محققة 5,172,084 طن خلال أغسطس 2021.



هذا وقد حققت الموانئ زيادة تصل إلى 12% في أعداد الحاويات المتداولة بإجمالي 451116 حاوية؛ حيث وصلت أعداد الحاويات المتداولة بميناء شرق بورسعيد 315068 حاوية و47008 حاوية في ميناء غرب بورسعيد، كما سجل ميناء السخنة 81537 حاوية متداولة وسجل ميناء الأدبية 7503 حاوية.



والجدير بالذكر أن الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية كانت قد حققت نشاطاً ملحوظاً خلال العام المالي المنصرم 2021/2022؛ حيث تولي المنطقة الاقتصادية اهتماماً كبيراً لعمليات التطوير والتوسعة التي تجري بموانئها التابعة والتي تخدم حركة التجارة العالمية إلى جانب دعمها وخدمتها للمناطق الصناعية التابعة للهيئة.



