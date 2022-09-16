اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير من الزائرين وإنقاذ 52 حالة من الغرق على شواطئ رأس البر

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:38 م
إقبال كبير من الزائرين وإنقاذ 52 حالة من الغرق على شواطئ رأس البر إقبال كبير على شواطئ رأس البر
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات، وفى هذا السياق تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى، تضمن أبرز الجهود التى نفذتها لاستقبال الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تجهيز الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمبنى الإدارية وتواجد فرق للإنقاذ والمعدات البحرية منذ أول ضوء للنهار حتى غروب الشمس، ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ عدد 52 حالة من الغرق، كما تم تسليم 197 طفلا تائها إلى ذويهم على مدار اليوم.


دمياط

اخبار دمياط

راس البر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة