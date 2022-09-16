اليوم السابع
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إقبال على شواطئ بلطيم لقضاء آخر أيام الصيف قبل بدء الدراسة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:16 م
إقبال على شواطئ بلطيم لقضاء آخر أيام الصيف قبل بدء الدراسة مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم الستة أعداد كبيرة من المصطافين، من المترددين على الشواطئ من راغبي قضاء اليوم الواحد، للاستماع بمياه البحر المتوسط، إضافة لعدد كبير من القادمين من عدد من المحافظات، لقضاء آخر أيام الإجازة قبل أسبوعين من بدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقد شهد مصيف بلطيم هذا العام، إقبالا كبيراً من كافة المحافظات، نظرا لارتفاع حرارة الجو، إضافة لما شهده المصيف من أعمال تطوير، والقضاء على مشكلة الصرف الصحي، والتي كان يعاني منها المصطافون خلال السنوات الماضية، بإنشاء 3 محطات جديدة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ،  وتواجد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

اقبال عل مصثيف بلطيم
اقبال عل مصثيف بلطيم

 

اقبال كبير من أهالي المحافظات
اقبال كبير من أهالي المحافظات

 

 

توافد المصطافين عل شواطئ بلطيم
توافد المصطافين عل شواطئ بلطيم

 

 

توافد عدد كبير من المصطافين
توافد عدد كبير من المصطافين
جانب من تواجد المصطافين
جانب من تواجد المصطافين

 


 

 

 


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