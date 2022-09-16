إعدام مخلفات إشغال الطريق أمام ديوان حى المنتزه أول بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

نفذت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزه أول فى الإسكندرية، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحى، وبناء على تعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول، بإعدام مخلفات حملات إشغال الطريق أمام مبنى الديوان العام بالحي.



وأعلن حى المنتزه أول، قيام إدارة الأمن وإدارة إشغال الطريق، والحملة الميكانيكية بالحى، بتنفيذ إعدام مخلفات حملات الإشغالات، التى تم التحفظ عليها خلال الحملات، أمام مبنى حى المنتزه أول، والتخلص منها لعدم إعاقة الطريق بها مرة آخرى.



يأتى ذلك بناء على تعليمات رئيس الحى، أنه لن يسمح بأى تهاون أو وجود مخالفات، أو تعدٍ على الطريق العام بنطاق الحى، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات حيال أى مخالفات سيتم ضبطها.









أعمال إعدام مخلفات إشغال الطريق



الاشغالات امام الحي



صورة المخلفات أمام مبني الحي







